شجار ينتهي بجريمة قتل في طنجة – صور

جدة - عبدالحي حسين - لقى شاب مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، جراء اعتداء بالسلاح الأبيض في مدينة طنجة.

وحسب مصدر مطلع، فإن الواقعة جرت بعد دخول شخصين في شجار، وهما على متن سيارة من نوع “بولو”، إذ تطور الأمر إلى نزاع في الشارع العام على مستوى مدار 20 غشت في طنجة.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية، البالغ من العمر 26 سنة، تلقى خلال الشجار بينه والمعني بالأمر طعنة بالسلاح الأبيض على مستوى القلب، إذ على إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة في سيارة الإسعاف.

وفور وقوع الحادث، شهد مدار 20 غشت، ومنطقة بني مكادة استنفارا أمنيا كبيرا، من أجل معرفة هوية المعني بالأمر، واعتقاله.