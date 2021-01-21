طقس الخميس.. مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار في عدد من مناطق الملكة

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بمرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار بكل من الريف، الأطلس المتوسط، السايس، منطقة طنجة، الواجهة المتوسطية إضافة إلى السهول الممتدة شمال الجديدة، مع سقوط بعض الثلوج فوق قمم الأطلس المتوسط.

وسيلاحظ تشكل بعض السحب المنخفضة والكتل الضبابية فوق السواحل الوسطى، وذلك خلال الليل و الصباح، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي جهات المملكة.

كما سيكون الطقس باردا نسبيا بكل من الأطلس، السفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا الشرقية.

وستهب الرياح ضعيفة القوة إلى معتدلة، من الشمال وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية ومن الجنوب وأحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى.

ستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و08 درجات بكل من الريف، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس، الجنوب الشرقي، منطقة سوس، سهول شياظمة و الشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 09 و14 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية، الساحل المتوسطي، هضاب الفوسفاط و والماس، منطقة طنجة، السهول الشمالية و السايس، وما بين 18 و24 درجة بالجنوب الشرقي، السهول الوسطى، منطقة سوس وبشمال الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 24 و29 درجة في ما تبقى من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

أما بخصوص حالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وما بين طنجة ورأس غير، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان وبوجدور وهائجا بباقي السواحل الأخرى.