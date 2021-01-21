بنك المغرب: تراجع حاجيات البنوك إلى 83,4 مليار درهم

جدة - عبدالحي حسين - أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت إلى 83,4 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر دجنبر المنصرم، مقابل 95,2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يناير 2021، أن هذا التراجع يعكس، بشكل خاص، تحسن احتياطيات الصرف.

وأضاف المصدر ذاته أن بنك المغرب قام بضخ ما مجموعه 97,3 مليار درهم، منها بالأساس 42,4 مليار درهم عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، و19,6 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و29,1 مليار درهم عبر القروض المضمونة، و6,2 مليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1,50 في المائة في ظل هذه الظروف.

وفي الأسواق الأخرى، سجلت سندات الخزينة ارتفاعا طفيفا في دجنبر المنصرم في شقها الأولي، باستثناء الاستحقاقات طويلة الأمد، فيما لم يشهد الشق الثاني تغيرات ملحوظة.