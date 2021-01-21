صحة دبي تعلق جميع العمليات الجراحية غير الضرورية طبياً

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

وجهت هيئة الصحة في دبي جميع المستشفيات المرخصة من قبلها وكذلك عيادات جراحة اليوم الواحد، بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية (غير الضرورية طبياً) حتى 19 من فبراير المقبل، وذلك تماشياً مع جهود حكومة دبي للحفاظ على أعلى درجات الصحة والسلامة المجتمعية.



يهدف القرار إلى إعطاء الأولوية للحالات الصحية المُلِحّة والأكثر أهمية ويسري فقط على العمليات الاختيارية التي تتطلب تخديراً عميقاً أو تخديراً كلياً، وسيسمح بالعمليات ذات الضرورة الطبية.

العمليات الجراحية ذات الضرورة الطبية تشمل على سبيل المثال لا الحصر، جراحة الأعصاب وعمليات تقويم العظام، والتدخلات القلبية والإشعاعية، وإزالة الحصوات والدعامات في المسالك البولية، وغيرها من التدخلات الطبية العاجلة في الجراحة العامة وطب العيون وطب الأطفال وأمراض النساء والتوليد.