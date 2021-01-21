شرطة أبوظبي تحذر من قيادة الدراجات النارية بتهور

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى ضرورة حث أبناءهم مستخدمي الدراجات النارية على القيادة الآمنة والالتزام بشروط السلامة العامة عند استخدامها في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.



ونفذت إدارة مرور منطقة العين بشرطة أبوظبي مبادرة توعوية تحت شعار ( شتاؤنا آمن وممتع ) بهدف نشر الثقافة المرورية من مخاطر قيادة الدراجات النارية وخاصة لمرتادي البر والتي تكثر استخدامها مع الأجواء الشتوية خلال هذه الفترة من العام.

وتركز المبادرة على توعية مرتادي مناطق : النباغ، والبدع ، وسيح صبرة ، وناهل بمدينة العين والتنسيق مع الجهات الحكومية بعقد ورش توعوية بهدف الوصول لأكبر فئة مستهدفة من الجمهور للتقليل من حوادث الدراجات الرملية.

وتقدم النصائح والإرشاد عن مخاطر استخدام الدراجات الرملية والتقيد بشروط السلامة العامة عند قيادة الدراجات في البر إلى جانب توعية محال الدراجات النارية بضرورة التأكيد على المستأجرين للدراجات الرملية باستخدام أدوات الأمن والسلامة.

وأكد المقدم صلاح عبدالله الحميري مدير ادارة مرور العين شرطة أبوظبي على أهمية توعية أفراد المجتمع بالسلامة المرورية من خلال تنظيم مثل هذه المبادرات وتركز على ضرورة التقيد بقواعد المرور وشروط السلامة العامة خاصة في الأجواء الشتوية لمرتادي البر علاوة على خطر التجمهر والتجمع أثناء التنزه وأثره على انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) مشدداً على أهمية التباعد الجسدي بين أفراد المجتمع وضرورة ارتداء الكمامات والحذر من قيادة الدراجات النارية بطريقة متهورة.

وتشارك في المبادرة بالعين دورية التثقيف، الدورية المرورية ( الدورية الذكية )، دورية السعادة ، إدارة المرصاد (الدورية الرملية )، إدارة الشرطة المجتمعية ( كلنا شرطة ) وقسم الطوارئ والسلامة العامة منطقة العين (دراجة رملية) إدارة الإعلام الأمني، محلات تأجير الدراجات (فريق التوعية).