روسيا الأسبوع الجاري تطلق عملية التطعيم الجماعي للسكان ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

انطلقت في روسيا الأسبوع الجاري عملية التطعيم الجماعي للسكان ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك في".



وأوصى الأطباء الروس بعدم الاستحمام ودخول الساونا خلال 3 أيام بعد التطعيم، وتعاطي حبوب باراسيتامول، وتجنب ممارسة الرياضة.

وأكدوا أنه يجب على من خضعوا للتطعيم الانتباه إلى مستوى فيتامين D في أجسامهم والقضاء على نقصه، وأوصوا بتناول مواد غذائية تتضمن كميات كبيرة من البروتين وذلك لتحفيز الجسم على إنتاج الأجسام المضادة، إذ إن جسم الإنسان بعد تلقي اللقاح بحاجة إلى البروتين الذي تتكون منه المضادات.

ونصح الأكاديمي الروسي، فيكتور توتيليان، بتناول وجبات تتضمن البيض والسمك واللحوم، كما نصح بتجنب الإجهاد وإحماء الجسم وتبريده المفرط وعدم تناول مواد غذائية قد تتسبب في الحساسية.

وأشار إلى أن تناول المسكرات يخفض من قوة المناعة ويجعل التطعيم أمرا غير مجد وغير فعال، لذلك يجب الامتناع عن تناولها خلال 3 أيام على الأقل بعد التطعيم.

وأوصت وزارة الصحة الروسية النساء بعدم التخطيط للحمل خلال شهرين أو 3 أشهر بعد التطعيم إذ إن فيروس كورونا يصطاد النساء الحوامل.