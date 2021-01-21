شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 97 مليونا و309 آلاف و750 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة في مختلف الدول حول العالم.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 97 مليونا و309 آلاف و750 إصابة، الخميس.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و83 ألفا و326 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 69 مليونا و850 ألفا و852 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ووفقا للعين آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، وذلك صعودا من 103 إصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 126 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية، وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 113 من 58 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88701 حالة، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الصينية تسجيل أول حالتي إصابة في بكين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا الأكثر عدوى.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا لأول مرة في بريطانيا.

وذكرت الوزارة أن الإصابتين تم تسجيلهما في حي داشينج جنوبي بكين، حيث يقع مطار المدينة الدولي، ومن المحتمل أنهما واردتان من الخارج.

وأشارت الفحوص الجينية إلى أن الحالتين تحملان السلالة الجديدة التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا والتى تنتشر بشكل أسرع لأنها أكثر عدوى.

وتسبب هذا الاكتشاف في قلق سلطات بكين، حيث تواجه المدينة على أعتابها أكبر تفش لفيروس كورونا منذ 8 أشهر.

بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتّحدة 405,400 وفاة، في حصيلة تزيد على عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّ الجائحة حصدت في الولايات المتّحدة حتى، الأربعاء، أرواح أكثر من 405,400 شخص، في حين أنّ عدد العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية بلغ 405,399 قتيلاً بحسب أرقام وزارة شؤون قدامى المحاربين.

سجلت المكسيك 20548 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1539 وفاة ، وفقا لبيانات وزارة الصحة، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و688944 والوفيات إلى 144371.

وترجح الوزارة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من العدد الرسمي بسبب عدم إجراء الفحوصات على نطاق واسع.