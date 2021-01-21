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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلام عراقية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري في العاصمة بغداد إلى 8 قتلى و15 مصابًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون في حصيلة أولية لتفجير انتحاري وقع وسط بغداد، في اعتداء لم يحدث مثله منذ أكثر من 18 شهرا بالعاصمة العراقية.
ووفقا للعين الاخبارية كشفت مصادر أمنية بأن منطقة الباب الشرقي وسط بغداد شهدت تفجيرا انتحاريا أسفر عن سقوط هؤلاء الضحايا.
وكان تفجير انتحاري وقع في المكان نفسه الذي غالبا ما يعج بالمارة في ساحة الطيران، وأوقع 31 قتيلا قبل ثلاث سنوات.
وتعود الاعتداءات الأخيرة التي أوقعت عددا كبيرا من القتلى في بغداد إلى يونيو 2019.