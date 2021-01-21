شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر .. تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة.



وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الأربعاء/الخميس في بيانها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ارتفع حتى مساء الأربعاء إلى 158963 حالة من بينهم 8747 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 511 شخصا وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 124605أشخاص.