شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في سوق ببغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد-أ.ف.ب

فجر انتحاري نفسه، الخميس، في وسط بغداد موقعا ضحايا، وفق ما ذكر التلفزيون العراقي الرسمي، في اعتداء لم يحدث مثله منذ أكثر من 18 شهرا في العاصمة العراقية.

وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب 16 في سوق بوسط بغداد. وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

وكان تفجير انتحاري وقع في المكان نفسه الذي غالبا ما يعج بالمارة في ساحة الطيران، وأوقع 31 قتيلا قبل ثلاث سنوات. وتعود الاعتداءات الأخيرة التي أوقعت عددا كبيرا من القتلى في بغداد الى حزيران/يونيو 2019.