الكشف عن أول مسؤول أجنبي يعتزم بايدن الاتصال به



واشنطن-أ ف ب

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، أنّ الرئيس جو بايدن سيجري، الجمعة، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مشيرة إلى أنّ هذا الاتّصال سيكون الأول للرئيس السادس والأربعين للولايات المتّحدة مع مسؤول أجنبي.

وقالت ساكي للصحفيين في أول إيجاز صحفي لها في البيت الأبيض إنّ: «أول اتصال له مع زعيم أجنبي سيجرى الجمعة مع رئيس الوزراء ترودو»، مشيرة إلى أنّ الرجلين «سيتباحثان حتماً في العلاقات المهمة جداً» بين كندا والولايات المتحدة وسيناقشان قرار بايدن تعليق بناء خط أنابيب النفط «كيستون إكس إل» بين البلدين.

و«كيستون إكس إل» مشروع مثير للجدل تبنيه مجموعة «تي سي إنيرجي» الكندية وتبلغ كلفته حوالي 8 مليارات دولار أمريكي ويهدف لنقل أكثر من 800 ألف برميل من النفط يومياً، عبر خط بطول نحو 2000 كيلومتر، من حقول النفط في مقاطعة ألبرتا الكندية إلى مصافي التكرير الأمريكية في خليج المكسيك.

وكان هذا المشروع أطلق في 2008 لكنّ الرئيس الأسبق باراك أوباما علّق تنفيذه قبل أن يعود خلفه دونالد ترامب ويسمح ببنائه. وينتقد مناصرو حماية البيئة بناء خط الأنابيب بسبب تأثيره في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وكان بايدن وعد بوقف هذا المشروع في إطار الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية لمكافحة التغيّر المناخي.

وما هي إلا ساعات على تنصيبه حتى وقّع بايدن فور وصوله إلى البيت الأبيض الأربعاء، سلسلة أوامر تنفيذية من بينها مرسوم أوقف بموجبه العمل بالمشروع النفطي المثير للجدل. وسارع ترودو إلى التعبير عن «خيبة أمله» من خطوة بايدن.

وقال رئيس الوزراء الكندي: «نرحّب بالتزام الرئيس مكافحة التغيّر المناخي، لكنّنا نشعر بخيبة أمل من قراره بشأن مشروع كيستون إكس إل»، مبدياً في الوقت نفسه تفهّمه لوفاء بايدن بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية.

وخلال إيجازها الصحفي اليومي قالت ساكي: إنّ بايدن سيخصّص أولى محادثاته «لشركاء الولايات المتحدة وحلفائها».