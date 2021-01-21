شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يتعهد بالشفافية واحترام حرية الصحافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز

عقدت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول مؤتمر صحفي لها بعد ساعات من تنصيب بايدن، وتعهدت بالعودة إلى سياسة تقديم الحقيقة والتحلي بالشفافية. وقالت ساكي، التي شغلت منصب كبيرة المتحدثين باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، للصحفيين إنها تكن «احتراماً عميقاً لدور الصحافة الحرة والمستقلة في نظامنا الديمقراطي».

وتعهدت ساكي بالتعاون المهني المتحضر مع وسائل الإعلام في نهج يختلف عن تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب وكبار مساعديه مع ما وصفوه «بالإعلام الإخباري الكاذب». وقالت: «ستكون هناك لحظات نختلف فيها، وستكون هناك بالتأكيد أيام سنختلف فيها... لكن لدينا هدف مشترك، وهو إطلاع الشعب الأمريكي على معلومات دقيقة».

وأضافت أن بايدن يعتزم «إعادة الحكومة إلى سياسة الشفافية والحقيقة لنشر الحقائق حتى عندما يكون من الصعب سماعها».

وقالت ساكي إنها تتوقع عقد إفادة صحفية يومية في البيت الأبيض في أيام العمل وإشراك مسؤولين صحيين لشرح الجهود الرامية للسيطرة على جائحة «كوفيد-19».