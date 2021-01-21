شكرا لقرائتكم خبر عن يومان لمنافسات الكايت سيرف في نسناس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الجمعة في شاطئ نسناس بجميرا، منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتختتم السبت، وأكمل النادي كافة التجهيزات بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ولبس شاطئ نسناس في جميرا وهو المكان المفضل لمحبي هذه الهواية في دبي، حلة رائعة في أجمل شتاء بالعالم وشهد في النصف الأول من الشهر الجاري إقامة أولى جولات بطولة دبي المفتوحة 2021 والتي تتضمن ثلاث جولات تتم بعد إعلان الترتيب العام للبطولة في تقليد هو الأول من نوعه لهذه الرياضة في البطولات المفتوحة التي تقام في الدولة.

واستقطبت الجولة الأولى ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة يمثلون أكثر من 30 دولة ويتوقع أن تتوفر اليوم وغداً سرعات رياح تساعد اللجنة المنظمة والمشاركين من أجل إقامة المنافسات على أكمل وجه، حيث ستبدأ الحركة الدؤوبة في موقع الحدث منذ الصباح وحتى مساء يومي الجمعة والسبت.

وتبرز في قائمة المشاركين في الحدث نخبة من نجوم منتخبنا الوطني في مختلف الفئات حيث يشارك كل من الشقيقين أحمد وعبدالله المحيربي وسهيل عبد الرحمن المري ومحمد عبيد المنصوري وعبدالله محمد حارب وخالد بالجافلة وأحمد سالم وعبدالله محمد مطر وسالم بن جرش السويدي وراشد الفلاسي وسعيد سالم بن ذيبان وغيث الغيث.