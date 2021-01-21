شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تفقد الزخم وتسقط مجدداً دون متوسط 10 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقد الارتفاع الحاد لعملة البيتكوين المزيد من القوة هذا الأسبوع، حيث نزلت العملة المشفرة دون المتوسط ​​المتحرك التقني لمدة 10 أيام وانخفضت لليوم الثاني على التوالي الخميس. وانخفضت العملة الرقمية 8.4% على مدار يومين ليجري تداولها عند 34670 دولارا وفقاً لمتابعة «بلومبيرج». وانخفض مؤشر «بلومبيرج جالاكسي كريبتو» الأوسع نطاقًا بنسبة 1%. وشهدت «بيتكوين» ارتفاعاً إلى رقم قياسي بلغ 42000 دولار تقريباً في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن تنخفض بسرعة حوالي 17%.

وتكافح «بيتكوين» للحفاظ على زخمها الذي بدأ مع نهاية العام 2020، ولكنها انخفضت إلى ما دون متوسطها المتحرك لمدة 10 أيام للمرة الثالثة هذا الشهر بعد الارتفاع المستمر فوق المستوى منذ أوائل ديسمبر. (بلومبيرج)