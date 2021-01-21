شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي وصندوق النقد: اجتماعات الربيع افتراضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان مشترك إنهما اتفقا على عقد اجتماعات الربيع، المزمعة في الفترة من الخامس من أبريل إلى الحادي عشر منه، عبر الإنترنت بدلا من الاجتماعات المباشرة بسبب استمرار المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا.

وفي العادة يشارك حوالي عشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أرجاء العالم في الاجتماعات التي عادة ما تُعقد في منطقة مزدحمة في واشنطن مقر المؤسستين.

وسيكون هذا ثالث اجتماع نصف سنوي يُعقد عبر الإنترنت للمؤسستين بسبب الجائحة.

(رويترز)