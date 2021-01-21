شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين: كلوب قال لي «نفتقدك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أكد المدافع الكرواتي ديجان لوفرين، عدم شعوره بالندم لترك ليفربول بعد 6 سنوات انتهت بحصد أول لقب للنادي منذ 30 عاماً، وقال لوفرين المنتقل في الصيف لزينيت بطرسبورج الروسي مقابل 11 مليون استرليني:« لست نادماً ولا أنظر إلى الوراء. شعرت بالغضب الموسم الماضي، لأنني لم ألعب كثيراً مع ليفربول لكن كل شيء اختلف الآن. أعتقد أن ليفربول يفتقدني أكثر مما أنا أفتقده والمدرب يورجن كلوب يدرك هذا، لأننا نتواصل وكتب لي مؤخراً «نفتقدك». تحدثت مع كلوب بعد رحيلي لكنني لن أكشف تفاصيل الحوار، يورجن تمنى لي التوفيق ولم يقل إلا كل خير عني».

وأمضى المدافع الكرواتي بعض الوقت مع زميله السابق الهولندي فيرجيل فان دايك في دبي، حيث يتعافى الهولندي من جراحة بالركبة وعلق: «تحدثت مع فيرجيل عن تعافيه وعن ركبته، نعرف أن الإصابة خطيرة فقد تضررت الأربطة الصليبية والأهم من هذا أنه عندما حدثت الإصابة لم يشعر بشيء وبدأ يمشي وكل شيء على ما يرام، لكن بعد بضع خطوات أصبحت أسوأ فأسوأ، أتمنى أن يعود قريباً للعب، لكنني نصحته بعدم الاستعجال كي يكون بكامل لياقته ليشارك في بطولة أمم أوروبا في الصيف. إن كان هناك خطر لعودة الإصابة فمن الأفضل أن ينتظر أكثر، فيرجيل قلب دفاع شاب ولا يزال أمامه الكثير من البطولات في مسيرته».