شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد-19» كبّد «يونايتد إيرلاينز» 7.1 مليار دولار في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية أنّ جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضرراً فادحاً بقطاع السفر في الولايات المتّحدة وحول العالم، كبّدتها في العام 2020 خسائر بقيمة 7.1 مليار دولار، مشيرة إلى أنّها تتوقّع مع ذلك انتعاشاً جزئياً في 2021.

وقالت الشركة في بيان إنّها تكبّدت في 2020 خسائر بقيمة 7.1 مليار دولار، في حين أنّها حقّقت في العام 2019 أرباحاً بقيمة 3 مليار دولار.

ولفتت «يونايتد إيرلاينز» إلى أنّها تتوقع أن يكون 2021 عاماً «انتقالياً» بفضل اللّقاحات المضادّة لفيروس كورونا المستجدّ، في حين أنّها تتوقّع أن تحقّق بحلول العام 2023 هوامش أرباح تتخطّى تلك التي كانت تحقّقها في مرحلة ما قبل كوفيد-19. (أ ف ب)