شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح يستقيل من تدريب زاخو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

قدّم أحمد صلاح، استقالته من تدريب فريق زاخو العراقي، لأسباب شخصية حسب تأكيده،

ودعا صلاح الطاقم التدريبي المساعد له، والمؤلف من مساعديه هيثم متعب ومازن عبد الستار ومدرب حراس المرمى غانم إبراهيم إلى مواصلة العمل مع الفريق.

استقالة أحمد صلاح، مثلت صدمة جديدة لمتابعي مباريات الدوري العراقي، لأنه استطاع أن يجعل زاخو من فرق المقدمة بعد أن كان في المواسم الماضية يسعى إلى الهروب من المراكز الأخيرة، كما أن صلاح قاد الفريق إلى التعادل مع الشرطة والطلبة، وحقق الفوز على فريقي القوة الجوية والزوراء.

وباستقالة أحمد صلاح من تدريب زاخو، يكون عدد المدربين الذين استقالوا أو أقيلوا هذا الموسم 12 مدرباً، وهناك مدربون آخرون ينتظرون دورهم في الاستقالة أو الإقالة.

يذكر أن تجربة أحمد صلاح مع زاخو هي الأولى له كمدرب أول، بعد أن عمل في المواسم السابقة، كمدرب مساعد مع فرق أربيل والطلبة والزوراء والشرطة.

