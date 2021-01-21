تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 17 و20 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا ليتراوح بين 300 و370 جنيهًا، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.