صعود الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

يرصد الخليج 365 أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وزاد سعر شراء الدينار الكويتي 5 قروش إلى 48.94 جنيه، كما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 52.03 جنيه.

وبقي سعر الريال السعودي ثابتا عند 4.11 جنيه للشراء، بينما زاد سعر البيع قرشا واحدا إلى 4.20 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي قرشا واحدا إلى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وصعد سعر شراء الدينار البحريني قرشين إلى 40.47 جنيه، كما زاد سعر البيع 3 قروش إلى 41.80 جنيه.

وحافظ سعر الريال القطري على مستواه عند 4.07 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدينار الأردني قرشا واحدا إلى 21.78 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 22.26 جنيه.