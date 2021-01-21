"التعليم" تسمح لمن أمضى عاما من طلبة المدارس الفنية بتغيير التخصص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف طلاب المدارس الفنية الذين أمضوا عامًا دراسيًا واحدًا بإحدى نوعيات التعليم (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، ويرغبون في تغيير نوعية التعليم إلى نوعية أخرى.

وقالت الوزارة في خطاب لها، إنه وفقًا للقرار الوزاري رقم 438 لسنة 1997 بشأن تغيير نوعية التعليم للطلاب الذين أمضوا عاما واحد بإحدى نوعيات التعليم الفني، يتم السماح بالتحويل في العام التالي إلى الصف الأول بنوعية أخرى لمدارس التعليم الفني إذا كان مجموع درجاته في شهادة التعليم الأساسي عند التحاقهم بالصف الأول الثانوي يسمح بقبولهم بنوعية التعليم المطلوب التحويل إليها على أن يحتسب العام الذي أمضاه الطالب بالصف الأول المحول منه مدة بقاء بالصف الأول.

كما أكدت الوزارة على أنه يسمح للطلاب المشار إليهم في التقدم على نظام العمال إذا انطبقت عليهم الشروط، ونبهت الوزارة على المدارس بعدم تجاوز النسبة المسموح بها لطلاب العمال من جملة الطلاب المقيدين بالمدرسة بكل نوعية من نوعيات التعليم الفني، وفي حالة استكمال النسبة بنوعية يتم تقدم الطلاب لنوعيات مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت بعض الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب الذين أمضوا عامًا واحدًا بإحدى نوعيات التعليم الفني ويرغبون في التحويل، وتصر بعض الإدارات على تقدم الطلاب على نظام العمال.​