مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين أفريل هاينز مديرة للمخابرات الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين أفريل هاينز مديرة للمخابرات الوطنية، لتصبح أول مرشحة للرئيس جو بايدن تحصل على موافقة المجلس.

وبأغلبية 84 صوتاً مقابل 10 أصوات صادق مجلس الشيوخ على تعيين هينز في هذا المنصب، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة ترأس أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة والبالغ عددها 18 جهازاً.

وهينز (51 عاماً) مسؤولة مخضرمة في عالم الاستخبارات إذ شغلت سابقاً منصب نائبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ونائبة مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما.