زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب السواحل الغربية لتركيا

قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن زلزال بقوة 4.5 درجة ضربالسواحل الغربية لتركيا، فجر الخميس.

وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع في بحر إيجه قبالة قضاء “سفري حصار” بولاية إزمير (غرب) في تمام الساعة 02.37 بالتوقيت المحلي (23.37 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وأن عمقه 6.91 كم تحت سطح البحر.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال يقع على بعد 21.44 كم من القضاء المذكور

ولم يصدر أي بيان حول وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات جرّاء الهزة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة زلازل ضربت تركيا مؤخرًا، مع ترقب لزلزال مدمر تنتظره مدينة إسطنبول من المتوقع أن تصل قوته لـ7 درجات.