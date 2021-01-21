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تفكيك قنبلة معدة لاستهداف دار منتسب في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - تمكنت مديرية مكافحة المتفجرات في ذي قار من معالجة ورفع رمانية يدوية دفاعية وضعت امام منزل احد منتسبي الاجهزة الامنية.
وقال المصدر الخليج 365 ان قوة من مكافحه المتفجرات في ذي قار تمكنت من تفكيك ورفع رمانة يدوية دفاعية منزوعة مسمار الامان وضعت امام منزل منتسب امني قرب جسر ذي قار الكونكريتي.

واضاف المصدر، ذلك جاء بعد ورود نداء يفيد بوجود جسم غريب امام منزل المنتسب (م ق ح ) يبلغ من العمر 33 عاما من سكنة قضاء الناصرية قرب جسر المرور السريع ، فيما تم رفع وتفكيك القنبلة دون ان اي اضرار.


واشار الى ان الشرطة المحلية طوقت مكان الحادث واتخذت الاجراءات الامنية بفتح تحقيق في الحادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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