شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: ترامب ترك لي رسالة «ودية للغاية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الأربعاء، أنّ سلفه دونالد ترامب ترك له في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض رسالة «ودّية للغاية» التزاماً منه بالتقاليد المتّبعة. وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إنّ «الرئيس كتب رسالة ودّية للغاية».

وحتى مساء الأربعاء، لم يكن واضحاً ما إذا كان ترامب سيلتزم بالتقليد المتّبع بين الرئيس المنتهية ولايته وخلفه الجديد ويترك لبايدن رسالة في المكتب البيضاوي، وذلك لأن الملياردير الجمهوري قاطع حفل التنصيب ولم يهنّئ بايدن رسمياً على انتخابه.

