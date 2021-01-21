شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا «كورونا» في أمريكا يتخطى قتلاها بالحرب العالمية الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن وباء «كوفيد-19» في الولايات المتّحدة الأربعاء، 405,400 وفاة، في حصيلة تزيد على عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، بحسب بيانات نشرتها جامعة «جونز هوبكنز».

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، أنّ الجائحة حصدت في الولايات المتّحدة لغاية مساء الأربعاء، أرواح أكثر من 405,400 شخص، في حين أنّ عدد العسكريين الأمريكيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية بلغ 405,399 قتيلاً بحسب أرقام وزارة شؤون قدامى المحاربين.