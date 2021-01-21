ملك المغرب يستقبل عبدالله بن زايد

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

استقبل الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث نقل سموه إلى جلالته رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، كما تم استعراض الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء .. نقل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لجلالته تحيات+ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للمملكة المغربية الشقيقة مزيدا من التقدم والنماء.

من جانبه حمل جلالة الملك سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنيا لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات والمملكة المغربية وقيادتهما يجمعهما روابط أخوة وثيقة وحرص مستمر على دفع آفاق التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما أشاد بالدور القيادي لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وحرص جلالته المستمر على تعزيز روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.