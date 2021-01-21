الإمارات: نتطلع لتعزيز العلاقات مع أمريكا لتجاوز التحديات العالمية

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات برقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.



وأعرب، في برقيته عن خالص تهانيه بمناسبة تولي الرئيس بايدن مهامه الرئاسية، وعن تطلعه إلى توطيد علاقات الشراكة المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة العمل معا لتخطي التحديات الماثلة، مثل الأوضاع الصحية في العالم، والتغير المناخي، ومكافحة التطرف العنيف.

وأشار إلى أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها شرف العمل عن قرب مع الرئيس جو بايدن لفترات طويلة، إبان خدمته في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب لرئيس الولايات المتحدة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعربا فيهما عن الأمل بمزيد من النمو في علاقات الدولتين بمختلف المجالات، وذلك لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.