شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن تسبّبا في حريق باستراليا .. تغريم رجلين 1334 دولار استرالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الخميس بأنه تم تغريم رجلين أستراليين لإشعال نار بشكل غير قانوني في مخيم تحول إلى حريق غابات كبير في جزيرة فريزر المدرجة على قائمة التراث.

وأقر ليام شيشاير بالذنب أمام المحكمة في تهمتين من بينهما إشعال حريق بشكل غير قانوني في 14 أكتوبر.

وقضت المحكمة بتوقيع غرامة عليه قدرها 1334 دولار أسترالي (1037 دولار أمريكي).

وكان شيشاير يخيم مع أربعة رجال آخرين. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن أحد هؤلاء الأشخاص يدعى دومينيك ماكجان ، الذي أقر أيضا بالذنب في تهمة إشعال حريق بشكل غير قانوني وتم تغريمه 667 دولار أسترالي.

وذكرت المحكمة أنه ليس هناك دليل على أي شيء فيه نية العمد.

وتسبب الحريق الذي اشتعل لشهرين، في إتلاف 87 ألف هكتار من أراضي الغابات بالجزيرة ولم تخمده إلا الأمطار الغزيرة.