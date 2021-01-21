شكرا لقرائتكم خبر عن قرية هندية تحتفي بتنصيب هاريس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وسط أجواء من الفرح والابتهاج، يستعد السكان في قرية ثولاسيندرابورام الهندية، مسقط رأس جد كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، للاحتفال، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وقال المعلم أنوكامبا مادهافاسيمهان أحد كبار القرية الهندية الصغيرة: «نشعر بالفخر لانتخاب هندي لمنصب نائب رئيس أمريكا».

وفي حين لا تزال ملصقات هاريس من احتفالات نوفمبر الماضي عقب فوزها في الانتخابات الرئاسية تزين الجدران في القرية، يأمل الكثيرون من السكان بأن تصل هاريس إلى الرئاسة في عام 2024.

ولفت جي مانيكاندان، أحد متابعي كامالا هاريس سياسيا، الذي يعرض في متجره تقويم حائط به صور بايدن وهاريس، إلى أنه «على مدى السنوات الأربع القادمة إذا ما دعمت هاريس الهند فستكون الرئيسة».

ومن المقرر أن تدخل هاريس اليوم (الأربعاء) التاريخ كأول امرأة من أصول جنوب آسيوية تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

يذكر أنه قبيل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي أقام القرويون في ثولاسيندرابورام احتفالا في المعبد، لتمني الحظ السعيد لهاريس، وبعد فوزها أطلقوا المفرقعات، ووزعوا الحلوى، والزهور.