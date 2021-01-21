شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأمريكية يضغط على النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف بشأن القيود المرتبطة بالإغلاقات الخاصة بمنع تفشي الوباء مجدداً والتي تقلل الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا، أو 0.5%، إلى 53.04 دولارًا للبرميل في الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، بعد يومين من المكاسب على أمل إنفاق كبير للإغاثة من فيروس كورونا المستجد في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وبالمثل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو 0.5%، إلى 55.82 دولارًا للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 يناير، وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي، وهي مجموعة صناعية، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط 1.2 مليون برميل.

وتجاوزت أسعار النفط 56 دولارا للبرميل الأربعاء بدعم من توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقا تحفيزيا ضخما بما يعزز الطلب، فضلا عن القيود التي تفرضها أوبك على الإنتاج وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وحثت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أعضاء مجلس النواب الثلاثاء على اتخاذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق على تحفيز للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا. وقال محللون إن تراجع الدولار بعد هذه التصريحات ساهم في صعود النفط.

وصعد خام برنت إلى 56.32 دولار للبرميل الأربعاء وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 53.49 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت هذا الشهر أعلى مستوى في 11 شهرا حيث بلغ 57.42 دولار للبرميل مدعوما من تعهد السعودية بمزيد من التخفيضات الطوعية في الإنتاج، فيما اتفقت معظم الدول الأعضاء في أوبك+ على إبقاء الإنتاج عند مستواه دون تغيير في فبراير. (رويترز)