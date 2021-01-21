شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحتفل بتنصيب بايدن عند مستويات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة الأربعاء مع تنصيب جو بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، في حين أوقدت نتائج قوية من نتفليكس شرارة موجة صعود للشركات المستفيدة من لزوم المنازل.

صعدت أسهم نتفليكس، أكبر خدمة لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت في العالم، بعد أن قالت الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج مسلسلاتها التلفزيونية وأفلامها.

وقال روي مايفيلد، محلل إستراتيجية الاستثمار لدى بيرد في ميلواكي بولاية ويسكونسن، «إنه يوم من الأداء المتفوق لشركات التكنولوجيا وهو أمر نادر خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة.»

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 257.86 نقطة بما يعادل 0.83 بالمئة ليصل إلى 31188.38 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 52.94 نقطة أو 1.39 بالمئة مسجلا 3851.85 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 260.07 نقطة أو 1.97 بالمئة إلى 13457.25 نقطة.

وصعد سهم «جوجل» حوالي 5% إلى مستوى تاريخي ملامساً 1880 دولاراً ما وضع قيمة الشركة عند 1.27 تريليون دولار.

وقفز «نتفليكس» بأكثر من 14% بعد أن أبلغت الشركة عن نمو قوي في عدد المشتركين وقالت إنها تفكر في إعادة شراء الأسهم.

من جهته قفز سهم شركة ديزني المنافسة في البث المباشر بنسبة 2% بعد أعداد المشتركين القوية في نتفليكس. (رويترز)