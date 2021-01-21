اليمن.. القاضيان "الجفري" و "بُنش" يفتتحان محكمة ونيابة غيل بن يمين الإبتدائيتين

محمد الفلاح - الخميس 21 يناير 2021

افتتح رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي "هاشم عبداللاه الجفري" ، ومعه رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي "شاكر محفوظ بُنش" ، محكمة ونيابة غيل بن يمين الإبتدائيتين.



وطاف القاضي الجفري وبُنش والوفد المرافق لهما بمكاتب التوثيق والقلم الجنائي وقلم الكتّاب وأمانة السر ومكتب وكيل النيابة وقاعة المحاكمة، مطلعين على سير العمل القضائي في المحكمة.

وخلال مراسم الافتتاح أشار القاضي هاشم الجفري إلى حرص رئاسة محكمة استئناف حضرموت لحضور افتتاح محكمة غيل بن يمين ومشاركة أهالي المديرية فرحة الافتتاح، مستعرضاً معاناة أبناء المديرية خلال الفترة الماضية وتنقلهم من منطقتهم إلى مدينة المكلا للتقاضي فيما بينهم، وأشار القاضي الجفري إلى أن افتتاح محكمة غيل بن يمين سيخفف عن المواطنين عناء ومشقة السفر، خصوصاً أن معظم القضايا بسيطة ولا تحتاج إلى السفر إلى المكلا للبت فيها.

وشدد رئيس محكمة استئناف حضرموت على قيادة محكمة غيل بن يمين أن يمثلوا القضاء خير تمثيل، وأن يشعروا المواطنين بوجود قضاء عادل بينهم، حاثاً أقلام التوثيق على التعاون مع المواطنين والحرص على عملية التوثيق بوصفه الأساس في العمل القضائي.

وأشاد القاضي هاشم الجفري بجهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، ودعمها في إعادة ترميم وتأهيل مبنى محكمة مديرية غيل بن يمين، للتخفيف عن المواطنين الذين يقطعون نحو 150 كيلو متر للوصول إلى محاكم المكلا، مباركاً لأهالي المديرية افتتاح مبنى المحكمة الذي سيعمل على حل الخلافات والنزاعات بين الأطراف.

وأكد رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش أن افتتاح المحكمة سيقرّب العدالة إلى مديرية غيل بن يمين، متطرقاً الى معاناة أهالي المديرية وتنقلهم من مديريتهم إلى المكلا وتحملهم عناء ومشقة السفر للتقاضي فيما بينهم.

وأشار القاضي بُنش إلى أن المحكمة جرى إعادة تأهيلها التأهيل الجيد لتبدأ ممارسة مهامها القضائية، آملاً من قيادة المحكمة أن يمثلوا القضاء خير تمثيل، وأن يبنوا علاقة وطيدة تسهم في تقريب العدالة بين المواطنين والقضاة.

من جانبه عبّر مدير عام مديرية غيل بن يمين صالح محمد مولى الدويلة عن خالص شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بحضرموت، ولرئاسة السلطة القضائية بالمحافظة لاهتمامها بإعادة ترميم وتأهيل مبنى المحكمة بالمديرية، مثمناً جهودهم التي ستسهم في تسهيل إجراءات ومعاملات المواطنين، وستخفف عنهم عناء ومشقة السفر.

وقدّم القاضيان الجفري وينش، درع تقديري للسلطة المحلية بحضرموت تسلّمه مدير عام مديرية غيل بن يمين، وللسلطة المحلية بمديرية غيل بن يمين، وللشيخ عبدالله بن دول، نظير دعمهم وجهودهم في إعادة ترميم وتأهيل مبنى محكمة مديرية غيل بن يمين.

حضر الافتتاح، رئيس محكمة غيل بن يمين الابتدائية القاضي شيخ محمد باسهل، ووكيل نيابة محكمة غيل بن يمين القاضي أبوبكر عوض باجوه.