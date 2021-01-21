محمد الفلاح - حادث مأساوي بعد تنصيب بايدن.. مقتل 3 من الحرس الوطني

الخميس 21 يناير 2021

لقي 3 عناصر من الحرس الوطني الأمريكي، مصرعهم في تحطم مروحية غربي ولاية نيويورك، في يوم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.



وبحسب الأسوشتيدبرس فإن المروحية كانت في مهمة تدريب رويتينة قبل أن تسقط في بلدة ريفية جنوب روتشستر في نيويورك.

لكن ثلاثة من أفراد الحرس الوطني لقوا حتفهم، حيث كانوا على متن المروحية (UH-60) المخصصة للإخلاء الطبي عند السادسة والنصف مساء.

إريك دور، مدير الشؤون العامة في قسم ولاية نيويورك للشؤون العسكرية والبحرية، أكد بالفعل المعلومات لافتا إلى تعيين مجموعة دعم من طيران الجيش البريطاني لمواجهة الأزمة.

وكان بايدن أدى اليمين الدستوررية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية الـ46، وذلك خلال مراسم تنصيب في ظل احتياطات أمنية وصحية استثنائية غير مسبوقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كما أدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة اليمين الدستورية كنائبة للرئيس بايدن.

وحضر المراسيم الرؤساء السابقون للولايات المتحدة منذ عام 1990، بيل كلينتون وزوجته هيلاري؛ جورج بوش وزوجته لورا؛ باراك أوباما وزوجته ميشيل ونائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، وعدد كبير من كبار المسؤولين والنواب وسفراء الدول لدى أمريكا وغيرهم من كبار الشخصيات.

وقد تم نشر نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني وآلاف من عناصر الشرطة في العاصمة واشنطن، التي نصبت بها الحواجز والأسلاك الشائكة لحماية "المنطقة الحمراء" موقع المراسيم، وهي الواقعة بين تلة الكونجرس والبيت الأبيض.

وقد زينت بنحو أكثر من 190 ألف علم أمريكي نصبت لتمثيل المواطنين الغائبين جراء جائحة فيروس كورونا.