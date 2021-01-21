بـ 40 ألف دولار.. ترامب قبل هدايا في عامه الأخير بالرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل هدايا بأكثر من 40 ألف دولار في العام الأخير من رئاسته.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الذمة المالية النهائي له أن ذلك شمل هدايا من المديرين التنفيذيين لشركة بوينج وأبل وشركة فورد موتور.

سر رسالة ترامب الأخيرة لـ"بايدن"

وأضافت أن أغلى هدية تلقاها ترامب كانت تمثالا من البرونز بقيمة 25 ألفا و970 دولار يصور مشاة البحرية الأمريكية يرفعون العلم الأمريكي على جزيرة آيوو جيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية ، وقدمه رئيس مؤسسة "جريتست جنيريشنز" ومقرها دنفر.

ويحق للرؤساء وأسرهم قبول الهدايا من مواطنين أمريكيين طالما أنهم لا ينتهكون قوانين تضارب المصالح أو الرشوة.

والأربعاء، أكدت تقارير إعلامية أمريكية توقيع ترامب مذكرة لتمديد حماية الخدمة السرية لتشمل جميع أبنائه، وفقًا لمسؤول بارز.

وغالبا ما توفر الحماية للأطفال حتى سن 16 عامًا ولكن توقيع المذكرة، يعني توفير الخدمة السرية الأمريكية الحماية لجميع أطفاله.

وفي وقت سابق، أقلت المروحية الرئاسية دونالد ترامب مغادرا للمرة الأخيرة البيت الأبيض، متوجها إلى محل إقامته خارج العاصمة واشنطن في رحلة جوية هي الأخيرة له كرئيس بعد انتهاء ولايته.

وبحسب الصور التي التقطتها وسائل الإعلام بدا الحزن على وجه ترامب الذي رافقته السيدة الأولى سابقا ميلانيا، حيث ارتدى الاثنان ملابس سوداء اعتبرها البعض انعكاسا للحالة المزاجية لهما.

وعقب إقلاعها أدت المروحية جولة شرفية فوق البيت الأبيض الذي غادره ترامب نهائيا بعد أن مكث فيه 4 سنوات هي مدة ولايته الأولى والتي لم تمتد لأخرى ثانية بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.