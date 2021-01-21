قيادة الإمارات تهنئ بايدن بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب رئيس الإمارات في برقيته عن خالص تهانيه بمناسبة تولي بايدن مهامه الرئاسية وعن تطلعه لتوطيد علاقات الشراكة المتينة بين البلدين، ومواصلة العمل معا لتخطي التحديات الماثلة مثل الأوضاع الصحية في العالم والتغير المناخي ومكافحة التطرف العنيف.

وأشار إلى أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها شرف العمل عن قرب مع الرئيس جو بايدن لفترات طويلة إبان خدمته في مجلس الشيوخ الأمريكي وكنائب لرئيس الولايات المتحدة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى "بايدن"، أعربا فيهما عن الأمل بمزيد من النمو في علاقات الدولتين بمختلف المجالات وذلك لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كانت هند مانع العتيبة، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، قد هنأت الرئيس بايدن بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وكان بايدن أدى اليمين الدستوررية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية الـ46، وذلك خلال مراسم تنصيب في ظل احتياطات أمنية وصحية استثنائية غير مسبوقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

كما أدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة اليمين الدستورية كنائبة للرئيس بايدن.

وحضر المراسيم الرؤساء السابقون للولايات المتحدة منذ عام 1990، بيل كلينتون وزوجته هيلاري؛ جورج بوش وزوجته لورا؛ باراك أوباما وزوجته ميشيل ونائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، وعدد كبير من كبار المسؤولين والنواب وسفراء الدول لدى أمريكا وغيرهم من كبار الشخصيات.

وقد تم نشر نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني وآلاف من عناصر الشرطة في العاصمة واشنطن، التي نصبت بها الحواجز والأسلاك الشائكة لحماية "المنطقة الحمراء" موقع المراسيم، وهي الواقعة بين تلة الكونجرس والبيت الأبيض.

وقد زينت بنحو أكثر من 190 ألف علم أمريكي نصبت لتمثيل المواطنين الغائبين جراء جائحة فيروس كورونا.