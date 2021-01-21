الرئيس الجزائري يجري عملية جراحية في ألمانيا بسبب مضاعفات مرتبطة بإصابته بكورونا

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى عملية جراحية في القدم الأربعاء في ألمانيا “كللت بالنجاح” وسيعود “خلال الأيام القادمة” إلى الجزائر.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة على موقعها عبر فيسبوك أنه “أجرى رئيس الجمهورية الأربعاء بألمانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى ك للت بالنجاح، على أن يعود الى أرض الوطن خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي”.

كان تبون البالغ من العمر 75 عاما تلقى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا السمتجد، قبل أن يعود إلى برلين في العاشر من يناير إثر “مضاعفات” في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.

ولم يوضح البيان لا ماهية المضاعفات التي أصيب بها الرئيس ولا الفترة الزمنية التي سيتطل بها العلاج في ألمانيا.

وكان تبون قد عاد إلى الجزائر من برلين في 29 دجنبر، وبالرغم من ذلك فإنه ظل غائبا عن مجريات الأحداث في بلاده.