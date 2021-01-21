سر رسالة ترامب الأخيرة لـ"بايدن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرئيس السابق دونالد ترامب كتب إليه رسالة سخية جدا.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، الأربعاء: "كتب الرئيس رسالة سخية جدا لأنها كانت خاصة، لن أتحدث عنها حتى أتحدث معه. لكنها كانت سخية".

والأربعاء، أكدت تقارير إعلامية أمريكية توقيع ترامب مذكرة لتمديد حماية الخدمة السرية لتشمل جميع أبنائه، وفقًا لمسؤول بارز.

وغالبا ما توفر الحماية للأطفال حتى سن 16 عامًا ولكن توقيع المذكرة، يعني توفير الخدمة السرية الأمريكية الحماية لجميع أطفاله.

وفي وقت سابق، أقلت المروحية الرئاسية دونالد ترامب مغادرا للمرة الأخيرة البيت الأبيض، متوجها إلى محل إقامته خارج العاصمة واشنطن في رحلة جوية هي الأخيرة له كرئيس بعد انتهاء ولايته.

وبحسب الصور التي التقطتها وسائل الإعلام بدا الحزن على وجه ترامب الذي رافقته السيدة الأولى سابقا ميلانيا، حيث ارتدى الاثنان ملابس سوداء اعتبرها البعض انعكاسا للحالة المزاجية لهما.

وعقب إقلاعها أدت المروحية جولة شرفية فوق البيت الأبيض الذي غادره ترامب نهائيا بعد أن مكث فيه 4 سنوات هي مدة ولايته الأولى والتي لم تمتد لأخرى ثانية بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.