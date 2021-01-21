من أول رئيس يهاتفه بايدن؟.. ساكي تتحدث بالبيت الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة عن إيران وأول اتصال لبايدن..

كشفت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، أن أول الاتصالات الخارجية التي سيجريها الرئيس جو بايدن سيكون مع رئيس الوزراء الكندي جاستن بيير جيمس ترودو.

وظهرت جين ساكي لأول مرة كمتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة كورونا والتي تعد الهدف الأول لإدارة الرئيس جو بايدن.



وتحدثت ساكي عن الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن والتي وصل عددها إلى ١٥ أمرا تنفيذيا من ضمنها فرض ارتداء الكمامات في المكاتب الفيدرالية.

وأشارت إلى أن الرئيس بايدن قرر أيضا رفع حظر السفر الذي فرضه سلفه ترامب على عدد من الدول الإسلامية.

ونبهن إلى أن القضية الأولى التي تشغل الرئيس الأمريكي هي مواجهة تداعيات فيروس كورونا وانتشاره في البلاد.

ولفتت إلى أن كبير الأطباء الأمريكيين د. أنطوني فاوتشي سيشارك في الاجتماعات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وفيما يتعلق بإيران، أكدت أن دبلوماسية المتابعة ستؤدي إلى وضع قيود على برنامجها النووي .

وتابعت: "البيت الأبيض يقول إنه يخطط لأن تكون مفاوضات إيران جزءا من مشاورات بايدن المبكرة مع الحلفاء ".

وأوضحت أن بايدن سيترك للكونجرس آلية إجراءات التحقيق مع دونالد ترامب بشأن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

وتابعت: "الرئيس بايدن سيعيد بناء شراكاتنا وتحالفاتنا واستعادة موقع الولايات المتحدة عالميا".