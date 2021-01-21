وزارة المالية: 400 منصب في مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة

جدة - عبدالحي حسين - أعلن مساء اليوم الأربعاء عن تنظيم مباريات موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة في عدد من القطاعات الوزارية، لتوظيف متصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة وتقنيين من الدرجة الثالثة والرابعة، عددهم يصل إلى 400.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة اليوم، إنه ابتداء من يوم الاثنين 22 فبراير 2021، ستجرى المباريات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وبمراكز التعاون الوطني، وعند الاقتضاء، بأماكن أخرى ستحدد لاحقا، ويتعلق الأمر بتوظيف 320 متصرفا من الدرجة الثالثة، و40 متصرفا من الدرجة الثانية، و20 تقنيا من الدرجة الثالثة، و20 تقنيا من الدرجة الرابعة، موزعين على عدد من القطاعات الحكومية.

وسبق للحكومة أن نظمت مباراة موحدة عام 2018، وظفت 50 من الأشخاص في وضعية إعاقة في مناصب متصرفين من الدرجة الثالثة، في عدة قطاعات وزارية، فيما تم توظيف 200 شخص في إطار المناصب المدرجة في قانون المالية 2020.

وكان رئيس الحكومة قد طالب بمناسبة إجراء المباراة الموحدة الأولى في دجنبر 2018 جميع القطاعات الحكومية بالانخراط في هذه المبادرة، مع الحفاظ في نفس الوقت على نظام الحصص “الكوطا” المحدد في نسبة 7 في المائة لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مباريات القطاع العام.

يشار إلى أن مبادرة تنظيم مباراة موحدة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تعد سابقة على الصعيد الوطني، إذ قررت الحكومة منذ سنة 2018 هذا الإجراء، تفعيلا منها لالتزاماتها تجاه فئة الأشخاص في وضعية إعاقة وذلك صونا لحقوقهم وكرامتهم وحقهم في التوظيف بالإدارات العمومية.