محمد الفلاح - ترامب يترك رسالة لبايدن في المكتب البيضاوي

الخميس 21 يناير 2021

أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الأربعاء، أن سلفه دونالد ترامب ترك له في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض رسالة "ودية للغاية" التزاماً منه بالتقاليد المتبعة.



وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، إن الرئيس كتب رسالة ودية للغاية.

وأضاف: "لأنها رسالة شخصية فأنا لن أتحدث بشأنها قبل أن أتحادث معه".

وحتى مساء الأربعاء لم يكن واضحا ما إذا كان ترامب سيلتزم بالتقليد المتبع بين الرئيس المنتهية ولايته وخلفه الجديد ويترك لبايدن رسالة في المكتب البيضاوي، وذلك لأن الملياردير الجمهوري قاطع حفل التنصيب ولم يهنئ بايدن رسميا بانتخابه.

ووصل جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، إلى البيت الأبيض، في وقت سابق من الأربعاء، ترافقه عائلته، بعد مرور ساعات قليلة على أدائه القسم الدستوري.

وتقدمت سيارة ليموزين تقلّه خلف فرقة استعراضية ووسط موكب عسكري، باتجاه أطراف المقر الرئاسي في العاصمة واشنطن التي تحولت خلال النهار إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.

واجتاز الرئيس الديمقراطي الأمتار الأخيرة سيراً على الأقدام محاطاً بزوجته جيل وبقية عائلته.