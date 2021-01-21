محمد الفلاح - سفارة اليمن توجه رسالة هامة للجالية اليمنية في القاهرة

الخميس 21 يناير 2021

أصدرت السفارة اليمنية في القاهرة بيانا هاما للمغتربين اليمنيين المقيمين في مصر.



وأهابت سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية، بكافة رعايا الدولة اليمنية من زائرين ومقيمين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة في بلد الاعتماد فيما يخص الإقامة وحمل الأوراق الثبوتية خلال التنقل.

وشددت السفارة على كافة أبناء الجالية ضرورة التأكد من تجديد جوازات السفر والإقامة، وعدم الخروج والتنقل إلا بحملها وذلك تجنباً لأي تبعات قانونية قد يتحملها عدم حاملوا الأوراق الثبوتية أو المنتهية إقاماتهم.