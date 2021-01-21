عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الأمريكي: سنعمل على تحصين بلادنا من العنصرية

الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل دون كلل لتحقيق أهدافه وكل ما يلزم لصالح المواطن الأمريكي.



وفي تصريح له من داخل البيت الأبيض، قال بايدن: "سنعمل على تحصين بلادنا من العنصرية، ولدينا الفرصة الآن لتغيير كل السلبيات التي عانى منها الشعب الأمريكي".

وحذر من إنهاء خدمة أي مسؤول لا يتعامل مع المواطنين الأمريكيين باحترام، واعدا بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خطأ يمكن أن يرتكبه.

وقع الرئيس الأمريكي جو بادين عددا من الأوامر التنفيذية داخل البيت الأبيض، منها العودة لاتفاق باريس للمناخ.

وتبدأ هذه الإجراءات، التي تفي بوعده التحرك سريعا في اليوم الأول من رئاسته، عملية عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ وتشمل إلغاء التصريح الرئاسي الممنوح لخط أنابيب النفط المثير للجدل (كيستون إكس.إل).

وستنهي الخطوات التي يتخذها بايدن حظر السفر الذي فرضه ترامب على بعض الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة.

كما تدعو إدارته إلى تعزيز برنامج (الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة)، أو ما يعرف ببرنامج (الحالمين) للمهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

ويأمر الرئيس الجديد أيضا بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع المباني الاتحادية وعلى جميع الأراضي الاتحادية وينهي إعلان الطوارئ الوطني الذي كان أساسا لتحويل بعض الأموال الاتحادية لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بقرار بايدن لإعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ.