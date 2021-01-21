شكرا لقرائتكم خبر عن أول جامعة يمنية تنقل مقرها الرئيسي إلى عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في أول خطوة بعد تصنيف المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية، أعلنت اليوم (الأربعاء) أولى الجامعات اليمنية الخاصة نقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، محذرة من التعامل مع فرع المركز السابق الذي استولت عليه المليشيا بالقوة.

واتهمت الجامعة المليشيا الإرهابية بالقيام وبصورة غير قانونية وغير شرعية بإسناد الادارة الإشرافية لشؤون الجامعة ومستشفاها الجامعي لعناصر تابعة لها من ذوي المصالح الشخصية ممن لا يتمتعون بالكفاءة والمهنية التي تليق بالجامعة مستخدمين كل وسائل الضغط والترغيب والترهيب على الكوادر الأكاديمية والفنية والإدارية العاملين فيها للعمل وفقاً لأهوائهم ومصالحهم الذاتية والشخصية بعيداً عن كافة القواعد والأسس والمعايير التعليمية والأكاديمية والإدارية والمهنية المتعارف عليها.