شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى في انفجار «غازي» هز وسط مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، أمس الأربعاء، انفجاراً مروعاً، ناجم عن تسرب للغاز، لقي فيه ثلاثة أشخاص حتفهم، على الأقل، وأصيب 6 آخرون، بعدما دمر مبنى من ست طبقات في حيّ لا لاتينا، ناشراً الركام على مساحات شاسعة، قبل أن يهرع المئات من رجال الشرطة والإنقاذ لموقع الحادث. وسارع المئات من عناصر الشرطة والإغاثة الإسبانية إلى موقع الانفجار في شارع طليطلة، بعدما تسبب في انهيار مبنى تابع لكنيسة فيرجين دي لا بالوما في شارع توليدو، يقع قرب دار لرعاية المسنين. وأكدت سلطات العاصمة مدريد أن الحادث تسبب في مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة آخر بجروح خطرة، فيما يعاني ستة أشخاص جروحاً طفيفة.