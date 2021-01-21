شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري أجرى عملية جراحية في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر: «أ ف ب»

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أن الرئيس عبد المجيد تبون، أجرى عملية جراحية في القدم الأربعاء، في ألمانيا، «كُللت بالنجاح»، وسيعود «خلال الأيام القادمة» إلى الجزائر.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة على موقعها عبر فيسبوك: «أجرى رئيس الجمهورية الأربعاء، بألمانيا، عملية جراحية في قدمه اليمنى كُللت بالنجاح، على أن يعود إلى أرض الوطن خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي».