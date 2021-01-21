شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية تعالج إصابات الهيكل العظمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور أطباء في جامعة لوند السويدية، بالتعاون مع جامعة دريسدن في ألمانيا، تقنية جديدة لعلاج إصابات الهيكل العظمي من خلال الجمع بين مادة خزفية عظمية اصطناعية مطورة، وبروتين عظمي نشط بيولوجياً يدعى «المورفوجينيك العظام 2»، وعقار «بيسفوسفونات»، لمنع تآكل العظم وتقويته، ما يسهم في تجديد العظام وشفاء الكسور الشديدة، لاسيما عظم الفخذ والساق، عن طريق الحقن. وأوضح الأطباء أن نسب الشفاء ارتفعت بمقدار ستة أضعاف، مقارنة بالعلاجات السابقة التي استخدم فيها البروتين، مع استمرار تحفيز تكوين العظام، والتأمت الكسور ذات العيوب الكبيرة في العظام بدون مضاعفات.