شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق كتاب «الرشاقة في الإدارة الحكوميـة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور علي بن سباع المرّي، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبروفيسور رائد عواملة، عميد الكلية، أطلقت الهيئة والكلية، كتاب «الرشاقة في الإدارة الحكومية» الذي ألفته ونشرته الكلية برعاية الهيئة، لتسليط الضوء على مفهوم الرشاقة المؤسسية ونشأتها وسماتها، وأهمية التحول إلى الرشاقة، والرشاقة في القطاع العام.

وأعرب سعيد محمد الطاير، عن اعتزازه بالتعاون الوثيق بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية والخاصة، الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الرشاقة المؤسسية، والاستعداد لمواكبة المتغيرات بكفاءة واقتدار، لضمان مواصلة رحلة التميز والريادة. وأضاف: «تثبت دولة الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دائماً أنها سباقة إلى استشراف المستقبل، وتقدم نموذجاً عالمياً متميزاً في الاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات بكفاءة واقتدار».

من جانبه، قال الدكتور علي بن سباع المرّي: «إن المرونة والرشاقة في الإدارة الحكومية أصبحتا ضرورة أكثر من أي وقت مضى، بسبب العديد من المتغيرات التي يشهدها العالم، ما يتطلب من الحكومات أن تكون أكثر استعداداً ومواكبة لمثل هذه المتغيرات وفق منهج علمي واضح يستطيع التعامل مع كافة التحولات والأزمات».