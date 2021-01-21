شكرا لقرائتكم خبر عن 842 رخصة بناء بدبا الفجيرة العام الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الفجيرة: محمد الوسيلة

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة عن إصدار إدارة الشؤون الهندسية والأراضي بالبلدية 842 رخصة بناء جديدة العام الماضي، إلى جانب اعتماد 636 شهادة إنجاز، مشيراً إلى أن المدينة طبقاً للإحصائيات تشهد توسعاً عمرانياً وزيادة ملحوظة في المشاريع وارتفاعاً كبيراً في مؤشر تنفيذ وإنجاز معاملات تراخيص البناء، وتوقع أن يشهد العام الجاري نمواً في عدد تراخيص البناء طبقاً للمؤشرات.

وأشار إلى أن الأجهزة المختصة بالبلدية نفذت 2747 جولة تفتيشية على المواقع الإنشائية بالمدينة، حررت على إثرها 185 مخالفة على عدد من المنشآت.