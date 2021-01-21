شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز نقل تكليف القيام برعاية ذوى الإعاقة من شخص لآخر؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات حصول ذوى الهمم على الحقوق المكتسبة والمنصوص عليها فى التشريع، وكيفية دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة بمختلف القطاعات والتخصصات والوزارات.

وفيما يلى نستعرض الحالات التى بموجبها يتم نقل تكليف رعاية الشخص ذوى القدرات الخاصة لشخص آخر.

ووفقا للائحة التنفيذية:

يجوز نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذي إعاقة أو أكثر إلى شخص آخر فى الحالات الآتية:

1. وفاة الشخص القائم بالرعاية.

2. عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذى الإعاقة.

3. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. إدراج القائم بالرعاية فى قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5. تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية.

6. الطلاق البائن بين الزوجين فى حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر.

7. تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو بموجب حكم من المحكمة.

8. رغبة الشخص ذى الإعاقة فى تغيير القائم بالرعاية.

9. رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر.